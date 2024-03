La senatrice Spinelli (Fratelli d'Italia): "Rimini merita il titolo di Capitale della Cultura, pieno sostegno"

"Pieno sostegno alla candidatura di Rimini a Capitale della cultura 2026, giunta al rush finale tra le dieci città finaliste con la presentazione a Roma del dossier “Vieni oltre. Il futuro qui e ora”. Dal Consiglio d’Europa di Parigi, dove sono impegnata in questi giorni alla Commissione Monitoraggio, ribadisco il mio tifo e orgoglio per questa prestigiosa candidatura". Queste le parole della senatrice riminese Domenica Spinelli (Fratelli d'Italia). "Rimini non è solo sinonimo di turismo e meta per eccellenza di milioni di vacanzieri italiani e stranieri, ma ha tutte le carte in regola per essere annoverata a pieno titolo quale meta culturale del 2026. Le sue potenzialità sono evidenti grazie a una identità, un patrimonio e una cultura unici al mondo. Un risultato che andrebbe a creare un’opportunità straordinaria non solo per la città di Rimini e la Romagna ma per l’intera regione. Come feci lo scorso settembre in occasione della notizia della candidatura, ribadisco dunque il mio pieno sostegno. In bocca al lupo Rimini".