Senza biglietto si barrica nella toilette del treno, convoglio bloccato e pesanti ritardi

Ha causato il blocco di un treno per 40 minuti e il ritardo di diversi convogli un marocchino 30enne che viaggiava senza biglietto e, per sfuggire al controllore, si è barricato nella toilette rifiutandosi di uscire. Il parapiglia si è scatenato alla stazione di Rimini intorno alle 14 di martedì quando il passeggero a scrocco, che si trovava su un Regionale proveniente da Bologna, è stato pizzicato dal personale di Trenitalia. Il nordafricano, in evidente stato di alterazione, si è rifiutato di mostrare sia il biglietto che i propri documenti per poi con un guizzo sfuggire al controllore e chiudersi in bagno. Il capotreno non ha potuto far altro che bloccare il convoglio e chiedere l'intervento della Polfer e dei militari dell'esercito impegnati nell'operazione "Strade sicure" che pattugliano la stazione riminese. Mentre il treno è rimasto fermo sul primo binario, causando diversi disagi alla circolazione, sono stati necessari 40 minuti alle forze dell'ordine per riuscire a tirare fuori dalla toilette il 30enne e permettere al convoglio di proseguire la sua corsa. Lo straniero, bloccato dalle forze dell'ordine, è stato quindi portato in Questura a Rimini per l'identificazione e poi denunciato per interruzione di pubblico servizio.