Senza patente al volante di un'auto priva di assicurazione, scatta la maxi multa

Notte da dimenticare per un riminese 34enne, già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti, pizzicato nella notte tra martedì e mercoledì mentre andava a zonzo al volante della sua auto. Una pattuglia delle Volanti, intorno alla mezzanotte, ha intercettato il veicolo che procedeva lungo la via Casalecchio e ha intimato l'alt alla vettura. A bordo, oltre al 34enne, c'era un albanese 41enne ed entrambi sono stati identificati. E' così emerso che l'italiano, pur essendo alla guida, aveva la patente revocata da novembre dello scorso anno e che il mezzo non era nè assicurato nè revisionato. Per il riminese, quindi, è arrivato un lungo verbale per le infrazioni al Codice della Strada oltre alla multa per la violazione del coprifuoco e il sequestro ai fini della confisca dell'auto. Lo straniero, incece, è stato sanzionato per l'inosservanza delle normative anti-covid.