Senza patente e ubriaco al volante di una vettura rubata

Il giro in auto è costato parecchio a un 50enne barese, residente nella provincia di Rimini, fermato da una pattuglia della Polizia Stradale di Riccione e sorpreso ubriaco al volante, con la patente scaduta e alla guida di una Mercedes rubata. L'uomo stava viaggiando lungo il tratto riccionese della Ss16 quando è incappato in un controllo e, al momento della fatidica richiesta dei documenti, sono iniziati i guai per lui. Il pugliese, infatti, ha iniziato ad accampare una serie di scuse e nel corso della discussione le divise si sono accorte subito che era sotto l'effetto dell'alcol. Una condizione confermata anche dall'etilometro che, al soffio del 50enne, ha fatto segnare 1,15 g/l. Non è andata meglio dal controllo sia sulla targa del veicolo, che è risultato essere stato rubato a febbraio a Cesenatico, che sulla patente, risultata scaduta dal 2022 e mai rinnovata. Per il 50enne è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione, guida in stato di ebbrezza e con la patente scaduta.

