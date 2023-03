Dalla strada all'altare, grazie alla Capanna di Betlemme. "Quando l'amore sa regalare una nuova vita"

Si sono conosciuti alla Capanna di Betlemme e hanno deciso di sposarsi. Di coronare il loro sogno, un destino che non si immaginavano. E ora Fabio e Arianna sono pronti a regalarsi una seconda vita. Il matrimonio, alla presenza di tutti gli ospiti della Capanna, è stato celebrato in municipio dall’assessore Kristian Gianfreda. Alla presenza in prima fila anche del sindaco Jamil Sadegholvaad. E’ proprio il primo cittadino a raccontare, attraverso i social, la storia di Fabio e Arianna. “Si sono sposate due persone straordinarie: le loro vite si sono incrociate alla Capanna di Betlemme, struttura che accoglie le persone senza fissa dimora. Per Fabio è stato un colpo di fulmine. Si è innamorato di Arianna subito, appena arrivata alla "Capanna". E non si è più separato da lei”.

Fabio ora lavora da cinque anni per la cooperativa della Capanna di Betlemme. La coppia ha deciso di costruire una nuova vita, dopo trascorsi difficili e complicati, e oggi risiedono in un residence con il sogno di poter trovare una casa per il loro futuro. La loro storia ha molto in comune con le altre della Capanna, ma mai si era giunti a un matrimonio all’interno della comunità: lui con difficoltà a trovare un lavoro soddisfacente, lei in casa famiglia dopo un matrimonio andato male.

Ma questo è il racconto e l’inno di due persone che ben spiegano come ci si può dare una seconda opportunità. Ripartire. Volendosi bene: “Un grande amore che si è coronato davanti alle tante persone che gli vogliono bene e che li accompagnano nel loro percorso di vita”, ha aggiunto il sindaco. E tra gli invitati al matrimonio c’era anche Franco, l’uomo che per anni viveva nel centro storico di Rimini e ora anche lui ha deciso di darsi una nuova prospettiva.