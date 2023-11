Sequestrati oltre 2 quintali di prodotti ittici non tracciati, multe per 26mila euro

Si è conclusa la vasta operazione di controlli da parte della Capitaneria di Porto che, nelle ultime due settimane di ottobre, ha messo sotto la lente d'ingrandimento la filiera della pesca in tutta la costa dell'Emilia-Romagna. L'obiettivo era quello di contrastare ogni forma di irregolarità, dal mare alla distribuzione fino ai consumatori finali, per tutelare questi ultimi. Le ispezioni hanno riguardato anche i mezzi di trasporto che, col supporto di Polizia di Stato e carabinieri, sono stati fermati lungo le principali direttrici. Il bilancio, per quanto riguarda la provincia di Rimini, ha visto venire effettuati 85 controlli che hanno portato all'elevazione di 17 verbali per un totale di 27mila euro di sanzioni e il sequestro di oltre 2 quintali di prodotti non tracciati. Nel dettaglio, 9 multe da 1500 euro hanno riguardato la mancata tracciabilità del prodotto proveniente dalla pesca; altri 6 verbali da 2mila euro per la violazione delle norme igieniche e molluschi non correttamente etichettati. Multa anche per un peschereccio, fermato durante la navigazione, per irregolarità amministrative.