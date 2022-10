Sequestrarono un ragazzino per pochi grammi di droga non pagata, ora rischiano almeno 25 anni di carcere

L'accusa è particolarmente pesante, sequestro di persona a scopo di estorsione, e il pubblico ministero ha usato la mano pesante per i quattro senegalesi imputati di aver sequestrato un 18enne milanese al termine di una compravendita di pochi grammi di hashish finita male avvenuto lo scorso 23 luglio a Riccione per il quale è intervenuta per competenza la Divisione Distrettuale anti Mafia di Bologna che ha notificato a tre di questi con la fissazione del processo con giudizio immediato davanti alla Corte d'Assise per il prossimo 19 dicembre. Il tutto per 3 grammi di hashish, per un valore di nemmeno 50 euro, coi principali imputati che si trovano ancora in carcere.

I protagonisti della vicenda, poi finiti in manette difeso dagli avvocati Tiziana Casali, Francesca Baroncelli e Federico De Micheli, sono tre ragazzi, tutti 24enni e di origini senegalesi residenti tra Milano e Pavia e una ragazza, anche lei di origini senegalesi 20enne residente a Bergamo, che insieme a una seconda ragazzina si trovavano su una panchina lungo la passeggiata nella zona del Marano. Come avevano spiegato al gip durante l'udienza di convalida del fermo, il gruppo era stato avvicinato da due giovani, un 18enne di Busto Arsizio e un 24enne di origini marocchine anche lui del milanese. Sarebbe stato questo secondo ragazzo ad intavolare l'argomento coi senegalesi chiedendo insistentemente loro della droga. Alla fine i ragazzi di colore avrebbero consegnato al 24enne circa 4 grammi di hashish col marocchino che, una volta intascati, si era allontanato in tutta fretta senza pagare lo stupefacente.