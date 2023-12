La sera della Vigilia il paese si trasforma in un Presepe con tanti figuranti e il capretto Peppino

Nella Vigilia di Natale il paese si è trasformato in un prese. Grandissimo successo, grandissima emozione per la nuova edizione del Presepio vivente di Pennabilli organizzato dall'amministrazione comunale. "Ringraziamo tutti i figuranti, tutti i convenuti, la Pro-loco, il Coro di Ponte Messa, Magda Biordi e Manuela Mariotti per la vestizione dei figuranti, il cavaliere Michele Battistini e Francesco Giannini per averci messo a disposizione il capretto Peppino", raccontano gli organizzatori.