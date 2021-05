Sergio Morotti confermato alla guida di Cna pensionati Rimini

Tra i temi affrontati dall'assemblea l'emergenza sanitaria, che ha messo ancor più in evidenza alcune criticità del servizio sanitario e gli investimenti per il potenziamento della medicina territoriale

L'Assemblea di rinnovo degli organi dirigenti di CNA Pensionati Rimini ha riconfermato come Presidente Sergio Morotti. Tra i temi affrontati, l'emergenza sanitaria, che ha messo ancor più in evidenza alcune criticità del servizio sanitario e gli investimenti per il potenziamento della medicina territoriale: "Casa della Salute", assistenza domiciliare e telemedicina. Poi il confronto ha toccato anche temi caldi come la riforma fiscale e quella delle pensioni. CNA Pensionati Rimini, con oltre 2150 soci, tutela e rappresenta i bisogni e le aspettative dei pensionati della provincia di Rimini con proprie iniziative, momenti conviviali, approfondimenti e convegni su temi di interesse per la categoria, utili per sensibilizzare, sostenere e far conoscere i bisogni e le aspettative della terza età.

"CNA Pensionati Rimini, con il sostegno e la partecipazione dei propri soci" ha sottolineato Sergio Morotti "si pone come interlocutore nei confronti delle amministrazioni pubbliche del territorio e delle altre associazioni di rappresentanza per l’elaborare ed individuare soluzioni su temi e problemi che riguardano tutte le persone. L'obiettivo rimane quello di offrire servizi ed assistenza specifica in collaborazione con tutte le strutture del sistema CNA a partire dal Patronato Epasa-Itaco". Completano la Presidenza Nicoletta Menarini, Leo Polverelli, Dino Della Chiara, Elio Protti, Orazio Gambuti, Ivano Panigalli, Giuseppe Gabrielli ed Oscar Tamburini.