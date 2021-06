Serie di risse nella notte a Riccione: giovani in fuga sulla spiaggia

I Carabinieri di Riccione sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica per una serie di risse nella zona mare della Perla Verde. In particolare, dalle 2 alle 3, sono stati tre gli episodi segnalati da passanti e residenti, che parlavano di gruppi di ragazzini che si scontravano tra loro; ma all'arrivo delle gazzelle i contendenti era già fuggiti. L'unico episodio in cui i militari dell'Arma sono riusciti a vedere i partecipanti alla rissa è stato in piazzale Roma; ma, anche in questo caso, alla vista dei lampeggianti i giovanissimi si sono dispersi facendo perdere le loro tracce sulla battigia.