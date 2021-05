Serve alcolici ai minorenni, denunciato il titolare di un pub

L'uomo è stato sorpreso nel pomeriggio di domenica a preparare cocktail per i ragazzini che si trovavano all'interno del locale nei pressi della spiaggia

I carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno denunciato a piede libero un 30enne di Gabicce, titolare di un pub della Regina, per aver somministrato bevande alcoliche a dei minorenni. Nel pomeriggio di domenica, durante un controllo del territorio, una pattuglia dell'Arma si è fermata davanti al locale nei pressi della spiaggia notando tra gli avventori numerosi giovanissimi quasi tutti col bicchiere in mano. Entrate nel pub le divise hanno sorpreso il 30enne che continuava a versare da bere ad avventori che erano chiaramente minorenni senza nemmeno chiedere i documenti d'identità. In particolare due ragazzini, entrambi residenti nel pesarese, erano stati appena serviti facendo così scattare il deferimento.