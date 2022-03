Il servizio del 118 di Rimini compie trent'anni. Una cerimonia racconterà il percorso svolto dal 1992

Il Servizio di emergenza territoriale del 118 di Rimini compie 30 anni. La cerimonia si svolgerà il 29 marzo, con inizio alle 9, presso la Sala Manzoni della Diocesi di Rimini in Via IV Novembre 37. Ad annunciarlo l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Rimini. Era il 27 marzo 1992 quando veniva approvato il decreto del Presidente della Repubblica denominato “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”. Questo atto legislativo è unanimamente considerato nel nostro Paese come la data di nascita del Servizio 118.

La manifestazione si inserisce in una serie di iniziative analoghe che si terranno in diverse province italiane. Sono state invitate le massime autorità politiche, sanitarie e religiose della Provincia nonché gli enti di soccorso che a vario titolo collaborano con in Servizio 118. Saranno presenti i sanitari, medici e infermieri, che in questi 30 anni hanno lavorato per il Servizio di Emergenza territoriale 118.