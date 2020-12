Servizio civile, a bando posti per esperienze con Santarcangelo dei Teatri, Motus e L'Arboreto

Con il progetto di Servizio civile universale 'Teatro, partecipazione e comunita'' si apre l'opportunità, per sette giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, di "fare un'esperienza formativa nei settori di organizzazione, comunicazione, allestimenti scenici e tecnici per il teatro e la danza contemporanei con L'arboreto-Teatro Dimora di Mondaino, Santarcangelo dei Teatri e Motus", nel riminese. L'esperienza formativa e di apprendimento sul campo, si legge in una nota, "ha una durata annuale, con una retribuzione mensile di 439,50 euro".

Nello specifico, sono disponibili due posti a L'arboreto-Teatro Dimora di Mondaino, con preferenza per "un ruolo di supporto ai responsabili della comunicazione e organizzazione e un ruolo di supporto allo staff tecnico"; quattro posti a Santarcangelo dei Teatri, con preferenza per "un ruolo di supporto al responsabile della comunicazione, due ruoli di supporto al responsabile dell'organizzazione e un ruolo di supporto allo staff tecnico", e un posto a Motus, con preferenza per un ruolo di supporto alle attivita' di comunicazione. La domanda va presentata, entro le 14 dell'8 febbraio, esclusivamente in modalità online, su domandaonline.serviziocivile.it. All'interno della piattaforma va cercato il titolo del progetto, vale a dire 'Teatro, partecipazione e comunita''. Per accedere alla piattaforma è necessario possedere l'identità digitale Spid, mentre i dettagli su modalità e requisiti sono disponibili al link www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoor d_2020.aspx, e il il testo completo del progetto è consultabile all'indirizzo www.arciserviziocivile.it/Rimini/progetti/teatro-partecipazione-e- comunita.

I colloqui si svolgeranno in data e luogo da definirsi, che saranno ovviamente comunicati a chi presenterà domanda, mentre per informazioni e supporto su domanda online e svolgimento del Servizio civile, si può consultare il sito arciserviziocivile.it/ascnetwork/rimini, chiamare lo 0541-791159, o scrivere a rimini@ascmail.it.