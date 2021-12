Servizio civile, altri sette posti disponibili per Under 28

Sul sito del Comune di Riccione è pubblicato il bando 2021 del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all'estero. L’esperienza di formazione e crescita personale e professionale aperta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni che potranno sostenere la propria comunità mettendo in campo le proprie competenze e passioni. I progetti possono avere una durata tra 8 e 12 mesi e prevedono un impegno settimanale pari a 25 ore, oppure un monte ore di 1.145 ore per i 12 mesi e 765 ore per i progetti di 8 mesi. Ai partecipanti spetta un rimborso mensile di € 440,30.

Per il Comune di Riccione sono previsti 7 posti di cui: un posto al Settore servizi alla persona per il progetto "Minori e giovani: Responsabilità e Crescita"; due posti al Centro della pesa – biblioteca comunale e museo del territorio per il progetto "Minori e giovani: responsabilità e crescita"; due posti disponibili alla scuola dell’infanzia Mimosa per il progetto "Io, tu, noi: costruiamo saldamente la nostra comunità"; due posti alla scuola dell’infanzia Floreale per il progetto "Io, tu, noi: costruiamo saldamente la nostra comunità".