Servizio Civile, bando per la selezione di volontari da impiegare nei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

Sono due i posti disponibili all’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Coriano nell’ambito del bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di interventi di Servizio civile universale. Le domande devono essere presentate esclusivamente entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 febbraio 2024. Il comune di Coriano ha messo a disposizione due posti nell’ambito del progetto “Comunità coese e solidali” che consentiranno di prestare il proprio servizio allo sportello comunale “Informagiovani” che rilascia informazione e consulenza orientativa per il lavoro, scuola e formazione, volontariato e tempo libero.

Il progetto “Comunità coese e solidali” si pone l’obiettivo di facilitare l’inclusione sociale di persone con fragilità siano essi disabili, minori e giovani in condizione di disagio potenziando servizi e programmi di sostegno offerti. Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e i 28 anni.

“Invito i ragazzi e le ragazze a partecipare e a vivere questa esperienza di crescita, sia dal punto di vista professionale che attitudinale, mettendosi a disposizione degli altri in un’ottica di dialogo e interscambio quotidiano - commenta il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Giulia Santoni -.Partecipare al bando è un’importante opportunità basti pensare che quando un comune indice un concorso ha l’obbligo di bandirlo con riserva del posto pari al 15% quindi a vantaggio dei giovani che hanno partecipato al servizio civile come operatori volontari”.

Per partecipare ai bandi di selezione del Servizio Civile Universale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Sul sito www.politichegiovanili.gov.it sono disponibili tutte le informazioni sul Servizio Civile, sui progetti e la guida per la compilazione della domanda online.

Non possono presentare domanda i giovani che:

- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

- abbiano interrotto il servizio civile nazionale, universale o finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi a tali tipologie di progetti contemplati nel presente bando;

- intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Modalità di presentazione della domanda

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo domanda online.serviziocivile.it.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede.

Criteri e modalità di selezione

Gli aspiranti volontari sono tenuti ad informarsi su modalità, tempi e luoghi di selezione presso l’ente che realizza il progetto prescelto.

Almeno 10 giorni prima dell’avvio delle procedure selettive, che sono effettuate in lingua italiana, l’Ente pubblica sul proprio sito il calendario di convocazione ai colloqui. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nel giorno stabilito senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la procedura.