Servizio civile, disponibili oltre 300 posti con una retribuzione mensile

Il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile ha pubblicato il Bando 2021 per la selezione di oltre 56 mila volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero. Il bando prevede 358 posti di Servizio civile universale che si realizzeranno sulla provincia di Rimini, negli ambiti di assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio ambientale, patrimonio culturale, protezione civile, e i 56 posti di Servizio civile all’estero proposti da enti che fanno riferimento al territorio. Scadenza: 26 gennaio 2022 alle 14.

I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali (ovvero un monteore annuo di 1.145 ore) e un rimborso mensile di 444,30 euro. La candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line grazie ad una specifica piattaforma (sul sito www.domandaonline.serviziocivile.it) da Pc fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso Spid, il Sistema Pubblico d'Identità Digitale.

Tutte le informazioni sui progetti che si realizzeranno sul territorio provinciale saranno disponibili a breve sul sito www.copresc.rimini.it. Il Copresc di Rimini è presente con uno sportello informativo per supportare i ragazzi sia nella scelta dei progetti, sia nella procedura di acquisizione dello Spid.

Lo sportello Copresc è situato presso la Casa dell’Intercultura, in Via Toni 12 ed è aperto nei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 10 alle 13. Solo su appuntamento.