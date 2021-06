Servizio civile in regione: i posti disponibili e i progetti della Papa Giovanni

C'è tempo fino al 18 luglioper presentare la propria candidatura ai progetti di Servizio Civile Regionale 2021 della Regione Emilia Romagna. L'esperienza formativa del Servizio civile regionale prevede un contributo per i volontari di 439,50 € mensili. Possono fare domanda i giovani fra i 18 e i 29 anni.

La Comunità Papa Giovanni XXIII ha attivato progetti sul territorio di Rimini e Ferrara

Il progetto 2021 Nuove Generazioni si svolgerà nel territorio riminese a partire dal 1 settembre 2021, per la durata di 10 mesi. Sono 12 le posizioni ricercate, che verranno impegnati in attività a sostegno di minori e giovani stranieri, giovani con disabilità o persone senza fissa dimora, presso sedi della Comunità e di enti co-progettanti, da sempre attivi nel tessuto sociale romagnolo: a Rimini 2 posti nell'Associazione Arcobaleno casa dell’intercultura; 2 posti al Centro Educativo Italo Svizzero Remo Bordoni; 2 posti presso Comunità residenziale Casa Clementini; 1 posto presso GET Abracadabra; 2 posti presso Casa Pomposa Centro Giovani; 2 posti presso Casa Karibu; 1 posto presso Capanna di Betlemme a Coriano.

Inoltre, 3 posti saranno riservati a giovani con bassa scolarizzazione, che hanno cioè il solo diploma di scuola secondaria di primo grado, presso Associazione Arcobaleno casa dell’intercultura, Centro Giovani Casa Pomposa e Casa Karibu.

Il progetto Percorsi di autonomia si svolgerà a Ferrara a partire dal 1 settembre 2021, per la durata di 11 mesi. Sono 4 le posizioni ricercate, che verranno impegnate in attività a sostegno di persone con disabilità presso il centro aggregativo La Bottega di Giuseppe. Anche a Ferrara, un posto è riservato a giovani con un titolo di studio inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, o che abbiano già presentato la propria candidatura ad un bando di servizio civile risultando Idonei non selezionati.

Per informazioni sui requisiti e le modalità di candidatura: https://serviziocivile.apg23.org/servizio-civile-regionale (numero verde 800.913596 ; Whatsapp 340.2241702)