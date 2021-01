Servizio Civile, otto posti al Comune di Cattolica

Sono stati pubblicati nei giorni scorsi i nuovi bandi del servizio civile universale. Si tratta di progetti annuali di volontariato dedicati ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti. Il Comune di Cattolica ha complessivamente otto posti disponibili nelle seguenti sedi accreditate dell'Ente: n. 3 posti disponibili presso il Servizio "Biblioteca - Centro Culturale Polivalente" per il progetto "Le biblioteche come ponti tra i saperi" che mira a diffondere la conoscenza sul patrimonio culturale del territorio con particolare attenzione ai più giovani e alla popolazione a rischio di esclusione digitale; n. 2 posti disponibili presso il Servizio "Museo della Regina" per il progetto "Musei: un patrimonio da conoscere e condividere" che intende incrementare la fruizione dei musei e delle iniziative culturali da parte di cittadini e turisti, con particolare attenzione alla fascia d’età giovanile. Prevede attività di potenziamento e qualificazione dei servizi informativi e di accoglienza, organizzazione di eventi e iniziative culturali, formazione culturale per bambini e ragazzi e per le scuole e attività di cura, catalogazione e manutenzione del patrimonio artistico locale; n. 3 posti disponibili presso il Servizio "Teatro della Regina" per il progetto "Comunicare il patrimonio culturale" che intende contribuire a incrementare la fruibilità e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale prevedendo attività di comunicazione, partecipazione del pubblico agli spettacoli teatrali e musicali, attività per le scuole e per il pubblico giovanile.

Per candidarsi è necessario collegarsi alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/ con credenziali SPID livello di sicurezza 2, la scadenza è l'8 febbraio 2021 alle ore 14. È possibile presentare domanda per un solo progetto tra quelli presenti nel bando. Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, europei e non europei con regolare permesso di soggiorno di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. Previsti 12 mesi di servizio, un impegno di 25 ore settimanali su 5 giorni ed un rimborso spese mensile di 439,50 euro. L’avvio dei progetti è previsto per la primavera 2021.