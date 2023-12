Servizio Civile, pubblicato il Bando 2023: in provincia di Rimini disponibili 246 posti

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha pubblicato il Bando 2023 per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale. Scadenza per la presentazione delle candidature: 15 febbraio 2024 ore 14.

Il bando prevede 246 posti di Servizio Civile Universale che si realizzeranno sulla provincia di Rimini, negli ambiti di assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio ambientale, e i 44 posti di Servizio Civile all’estero proposti da enti che fanno riferimento al nostro territorio.

Possono partecipare tutti i cittadini, italiani o non italiani regolarmente soggiornanti, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali (ovvero un monte ore annuo di 1145 ore) e un rimborso mensile di 507,30 euro.

La candidatura dei giovani può essere presentata esclusivamente on-line, sul sito www.domandaonline.serviziocivile.it, accedendo con credenziali SPID, il Sistema Pubblico d'Identità Digitale.

Tutte le informazioni sui progetti che si realizzeranno sul territorio provinciale di Rimini sono disponibili al link https://www.copresc.rimini.it/bando-scu-2023/ (in aggiornamento).

Il Co.Pr.E.S.C. di Rimini è presente con uno sportello informativo per supportare i ragazzi sia nella scelta dei progetti, sia nella procedura di presentazione della domanda. Lo sportello Copresc è situato presso la Casa dell’Intercultura, in Via Toni n.12 ed è aperto: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 18, giovedì dalle ore 10 alle ore 13. Riceve solo su appuntamento.