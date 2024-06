Servizio civile regionale, due posti disponibili alla Baldini

Sono due i posti disponibili presso la biblioteca Baldini per il bando del Servizio civile regionale 2024: i ragazzi e le ragazze in età compresa tra 18 e 29 anni che vogliono candidarsi possono inviare la domanda compilando il form online entro le ore 14 di lunedì 15 luglio sulla piattaforma https://dol-er.regione.emilia-romagna.it/.

“Congiunzioni culturali” è il titolo del progetto di cui il Comune di Santarcangelo è ente capofila con FoCuS, che vede l’adesione delle biblioteche Malatestiana, di Cesenatico, Poggio Torriana e Novafeltria, nonché dei Musei comunali di Rimini: l’obiettivo è sostenere e promuovere la fruizione e la partecipazione dei cittadini, in particolare dei più giovani, alle proposte culturali del territorio.

Le attività, in particolare, saranno finalizzate alla promozione del diritto di tutte le cittadine e i cittadini di accedere alla cultura intesa come strumento per combattere le disuguaglianze sociali, cognitive e culturali, per evitare il rischio di emarginazione nell’accesso agli spazi e ai contenuti culturali da parte delle fasce più fragili della popolazione.

Nel dettaglio, i volontari del Servizio civile regionale seguiranno, parteciperanno e affiancheranno tutte le attività organizzative, gestionali e promozionali degli istituti culturali, sia per quanto riguarda la consueta attività quotidiana, sia per eventi, manifestazioni e rassegne.

Il progetto – che prenderà avvio il 1° ottobre 2024 – ha una durata di circa 9 mesi e prevede un impegno di 20 ore settimanali, con un compenso mensile di 440 euro.

Dopo l’azzeramento dei posti disponibili per il Servizio civile universale a causa dei tagli operati a livello nazionale, grazie al bando regionale la biblioteca Baldini riuscirà a dotarsi nuovamente di due volontari, che da un lato potranno dare un significativo contributo alla gestione dell’istituto e dall’altro consentiranno a ragazzi e ragazze di vivere un’esperienza altamente formativa che potrà diventare non solo una base professionale, ma anche uno stimolo per la conoscenza del territorio e della comunità santarcangiolese.