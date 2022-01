Servizio civile, ultime ore disponibili per presentare la candidatura

Ultimi giorni per poter partecipare ai nuovi bandi del servizio civile universale. Il termine per la presentazione della candidatura è mercoledì (26 gennaio) alle 14. Si tratta di progetti annuali di volontariato dedicati ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti. Il Comune di Cattolica è ente di accoglienza di Arci Servizio Civile, la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al Servizio Civile, e offre complessivamente dieci posti disponibili nelle seguenti sedi accreditate: tre presso la Biblioteca comunale (progetto “Biblioteche luoghi per la democrazia”), due posti presso il Museo della Regina e tre presso il teatro della Regina (progetto “Connessioni culturali: musei, teatri e patrimonio), uno presso i Servizi sociali ed uno presso il servizio Politiche giovanili-pubblica Istruzione (progetto “Partecipazione ed inclusione”).

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone. Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, europei e non europei con regolare permesso di soggiorno di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni). Previsti 12 mesi di servizio, un impegno settimanale di 25 ore e un rimborso mensile di 444,30 euro. L’attività svolta non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. L’avvio dei progetti è previsto per la primavera 2022.