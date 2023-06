Con il via del servizio di salvataggio apre la stagione balneare, in spiaggia pronti 150 mila lettini

Tutto pronto per la partenza della stagione balneare e Rimini, come da tradizione, è pronta ad accogliere gli ospiti nel migliore dei modi. Per servizi, la spiaggia di Rimini è poi davvero unica al mondo: 250 stabilimenti balneari lungo 15 chilometri di spiaggia, 50mila ombrelloni, 150 mila lettini, cabine e docce, bar e ristoranti, idromassaggi e biblioteche sulla spiaggia, palestre a cielo aperto, balneazione sorvegliata, sport da spiaggia di ogni genere: un’organizzazione che non ha eguali in Italia. Da venerdì, 2 giugno, inizia ufficialmente l’attività obbligatoria di salvamento a opera dei tanti bagnini salvataggio che quest’anno sarà prolungata di una settimana, ovvero fino al 17 settembre.

Se, come noto, sono state tutte confermate le disposizioni previste negli ultimi anni sia sul fronte dei servizi ai bagnanti, sia su quello dell’ampio distanziamento tra gli ombrelloni e sulle prescrizioni ‘plastic free’ sulla spiaggia, alcune novità sono state da poco introdotte sul fronte dei chiringuiti sulla spiaggia. A distanza di dieci anni dalla loro introduzione, sono state infatti aggiornate le procedure amministrative attraverso le quali i pubblici esercizi, in collaborazione con i concessionari di stabilimento balneare, possono installare sulla spiaggia le strutture temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande nonché l’organizzazione di aperitivi e manifestazioni di pubblico spettacolo.

Chiringuito, linee guida

Le nuove linee guida precisano in modo puntuale sia le modalità di realizzazione della struttura dei chioschi vista mare, sia quali sono le attività consentite. La superficie massima consentita prevede che il banco adibito alla somministrazione possa avere un ingombro massimo di 20 metri quadrati con ombrellone di copertura della stessa superficie massima. Nel Comune di Rimini i chioschi sul mare potranno svolgere l’attività diurna di somministrazione dalle ore 7 fino alle ore 24 e la musica di sottofondo potrà essere accesa dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 24.

Per quanto riguarda le manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento musicale nei chiringuitos è confermato il numero massimo di 64 iniziative per l’intera stagione, fino alle ore 23,30, come previsto dalle precedenti linee guida. La novità introdotta riguarda le manifestazioni di pubblico spettacolo che potranno protrarsi oltre le ore 23,30, ovvero fino all’1,00 di notte. Mentre prima erano consentiti due eventi a settimana, da quest’estate possono essere autorizzati solo due eventi per l’intera stagione estiva. Ad eccezione degli eventi che i titolari intendono organizzare per il weekend della Notte Rosa (venerdì 7 e sabato 8 luglio) e degli eventi previsti per Ferragosto (fra la notte del 14 e 15 agosto) che potranno svolgersi in orari prolungati oltre l’una di notte così come sarà previsto dall’indicazione degli orari delle specifiche manifestazioni.

Sono già 10 i “chiringuitos” di Rimini che hanno ricevuto l’autorizzazione per l’estate 2023 e 6 le richieste in corso per le quali è stato attivato l’iter amministrativo.

Rimini spiaggia pet friendly

Rimini si presenta ai bagnanti come destinazione sempre più accogliente per chi desidera vivere il mare e la spiaggia senza separarsi dal proprio animale d’affezione.

Anche quest’anno è confermata la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio cane. L’accesso in mare è consentito al mattino dalle 6 alle 8 o di sera dalle 18.40 alle 21, nelle stesse modalità previste nel 2022. Gli stabilimenti balneari che già dispongono di aree attrezzate per l’accoglienza degli animali, infatti, possono allestire ogni giorno un’area delimitata da boe e adeguatamente segnalata ed individuata dal cartello 'specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani', dove è possibile far fare il bagno agli amici a quattro zampe. Naturalmente i proprietari devono garantire, con la propria presenza, la sorveglianza dell’animale che deve essere condotto in mare con il guinzaglio, senza lasciarlo mai incustodito nemmeno durante la balneazione.