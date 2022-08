Servizio a supporto della Casa delle Donne, disponibile una consulenza gratuita del commercialista

Un Protocollo d'intesa tra Comune di Rimini e Ordine dei commercialisti – con il suo Comitato Politiche di genere e la Fondazione del medesimo - per lo svolgimento gratuito di un servizio di sportello nella Casa delle donne. Scopo del servizio è quello di offrire una consulenza a coloro che si rivolgono alla Casa delle donne soprattutto in momenti di difficoltà della loro vita personale, lavorativa e familiare. Quello firmato questa mattina negli spazi della Casa delle donne (presenti la vicesindaca Chiara Bellini per il Comune di Rimini e Manuela Guaitoli per l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini) è lo sviluppo di un progetto già attivato in passato nella Casa delle donne del Comune di Rimini, approvato nella giornata di martedì dalla Giunta comunale; il protocollo sarà attivo fino al 31 dicembre 2026.

Scopo del servizio

Lo scopo del servizio è quello di offrire una consulenza commercialistica a coloro che si rivolgono alla Casa delle Donne. Il servizio offerto consiste in consulenza/primo ascolto, indirizzi operativi e consigli pratici (in nessun caso verranno effettuati adempimenti e/o pratiche che dovranno eventualmente e successivamente essere affidati al professionista di fiducia scelto consapevolmente dal cittadino/a). La consulenza/primo ascolto sarà effettuata in materia di: contratti di locazione; oneri deducibili e detraibili; ristrutturazioni edilizie e relativi sgravi fiscali; informativa avvisi bonari e cartelle esattoriali; contratti di lavoro; controllo buste paga.

Le attività si svolgeranno attraverso incontri individuali, della durata di trenta minuti circa, con professionisti indicati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, che si terranno, indicativamente ogni 15 giorni, presso gli spazi della Casa delle Donne, in Piazza Cavour 26/ D.

"Quella a cui stiamo lavorando insieme alle donne di Rimini è una Casa delle Donne - spiega la vicesindaca Chiara Bellini -, come luogo riconosciuto di incontro, ascolto e sostegno. Il protocollo con l'Ordine dei dottori commercialisti che, come Giunta del Comune di Rimini, abbiamo appena approvato, è il passaggio preliminare al rinnovo dello sportello di consulenza commercialistica che, insieme agli sportelli antiviolenza e legale, rappresenta il terzo dei principali servizi gratuiti garantiti dalla Casa delle Donne di piazza Cavour. Voglio ringraziare l'Ordine dei commercialisti e il suo Comitato Politiche di Genere per la sensibilità che da tempo dedicano alle tematiche di genere e per la disponibilità offerta alla comunità riminese, ancora più preziosa in tempi difficili come questi".