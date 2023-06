Sesso a tre col trans e poi la rapina, dopo il colpo la coppia di fidanzati coinvolta in un incidente

E' a processo davanti al gup Manuel Bianchi, con l'accusa di rapina, un riminese 35enne che nell'ottobre del 2021 insieme alla fidanzata 34enne derubò una transessuale. La coppia, quella notte, si era recata in auto nella zona di via Varisco a Rimini nota per la prostituzione dei trans e ne abbordarono una per proporle una cosa a tre. Il ragazzo, pare alterato dall'alcol, era quindi sceso dall'abitacolo per contrattare meglio ma all'improvviso aveva strappato la borsa griffata del transex. Ne era nata una colluttazione col 35enne che era poi riuscito a risalire sull'auto e a fuggire a tutta velocità mentre, la vittima, aveva chiesto aiuto a una collega e a sua volta si era messa ad inseguirli.

Nella fuga i fidanzati si erano disfatti della borsa che conteneva 300 euro e il cellulare però l'auto della coppia aveva perso il controllo ed era andata a schiantarsi contro a un palo della segnaletica. I due a bordo, quindi, erano scappati a piedi facendo perdere le loro tracce e solo in un secondo momento erano tornati sul posto dell'incidente per recuperare il veicolo. Nel frattempo la trans aveva dato l'allarme alle forze dell'ordine che, grazie alla descrizione dell'auto in fuga, erano riusciti a risalire ai fidanzati che erano stati denunciati per rapina. Il 35enne, difeso dall'avvocato Piero Ippoliti Martini, ha scelto il rito abbreviato e la sentenza verrà emessa il prossimo 8 luglio. La 34enne, invece, sarà processata con rito ordinario.