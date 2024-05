Settanta anni di storia e tre generazioni di donne al timone, l’ottica entra nell’albo delle Botteghe storiche

Quasi 70 anni di storia e tre generazioni di donne alla guida dell’attività hanno portato l’Ottica Lisotti a entrare con tutti gli onori nel prestigioso Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Cattolica. La targa, che sancisce l’impegno e la professionalità che la famiglia Lisotti mette al servizio di cittadini e turisti fin dal 1955, è stata consegnata dalla Sindaca Franca Foronchi, dal Vice sindaco e Assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi e dal consigliere della delegazione Confcommercio di Cattolica Paolo Brunaccioni. “A pochi giorni di distanza dalla consegna del riconoscimento alla trattoria Gina e a pochi mesi dall’assegnazione della targa alla farmacia Ballotta, ora è la volta dell’Ottica Lisotti. Sta aumentando il numero delle botteghe storiche e questa è la prova che il tessuto commerciale della nostra città è forte e di qualità – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco Belluzzi – Un tessuto capace di resistere nonostante le difficoltà del settore. E anche nel caso dell’Ottica Lisotti uno degli ingredienti fondamentali della longevità è la conduzione famigliare dell’attività, il passaggio di testimone tra generazioni, il passaggio di un know-how consolidato. È questo il quid che caratterizza le nostre botteghe storiche che stanno conferendo a Cattolica una sua unicità e ciò ha connotato quest’area ancora di più come un centro commerciale naturale diffuso. Le botteghe sono tutte nel cuore della città. La farmacia Ballotta e l’Ottica Lisotti sono persino nella stessa via, una accanto all’altra. Come Amministrazione, il nostro impegno è di sostenere queste attività e di valorizzare il centro commerciale naturale e la passeggiata che lo attraversa, da Piazza Primo Maggio a piazza Repubblica”.

Con la consegna del riconoscimento l’Ottica Lisotti entra quindi a far parte del progetto di “valorizzazione delle attività commerciali che hanno fatto la storia del territorio e ne custodiscono l’identità, ideato da Confcommercio della provincia di Rimini, che mette in rete queste eccellenze attraverso i più moderni strumenti con schede, fotografie e itinerari per andare di bottega in bottega – spiega Paolo Brunaccioni, consigliere della delegazione di Confcommercio Cattolica che aggiunge: “Siamo davvero contenti che per l’Ottica Lisotti sia arrivato questo importante riconoscimento per la storicità di questa attività che custodisce una professionalità di famiglia, offrendo da oltre cinquant’anni un servizio di qualità, fatto di disponibilità e competenza che si sono tramandate insieme alla passione. Qui si condensano infatti tutte le caratteristiche migliori di un negozio di prossimità ed è un’ulteriore soddisfazione per la nostra Associazione che l’Ottica Lisotti sia entrata anche nel nostro progetto di valorizzazione delle attività storiche del territorio e negli itinerari che proponiamo a cittadini e turisti”.

Era il 1955 quando Rosi e Cesare decisero di intraprendere questa attività in via Mazzini: un sogno di Cesare fin da ragazzo che è diventato realtà. Quattro anni dopo la scelta di trasferirsi in via Bastioni al civico 18, dove tutt’ora l’Ottica Lisotti è punto di riferimento per la vendita di occhiali, lenti, montature e per gli esami della vista. Dal 1996 la gestione è passata a Tiziana e ora, dal 2019, alla figlia Lisa che con la stessa passione di famiglia porta avanti la tradizione con competenza e professionalità.