Sette reporter alla scoperta della città, Donnavventura a "caccia" dei segreti della Perla Verde

Dopo la selezione delle aspiranti reporter avvenuta a Riccione il 29 aprile, quattro delle quindici ragazze selezionate da Donnavventura sono tornate nella Perla Verde per la fase di addestramento. Cecilia Bernardis, Giada Matrone, Jessica Bauccio e Irene Rizzi guidate dalle 4 veterane: Alice Motta, Barbara Chiodini, Stephanie Baker e Laura Tortorici saranno per due giorni alla scoperta della città. Riccione è la prima tappa del viaggio di Donnavventura, il format televisivo sempre più “green” e attento alla sostenibilità.

“Le ragazze saranno a Riccione per due giorni: obiettivo raccontare il volto green della nostra città. Grazie alla realizzazione di immagini, video e documentari sarà valorizzata l’unicità di Riccione evidenziandone i punti di forza, in linea con una vacanza come esperienza - ha detto Daniela Angelini, sindaca di Riccione - Il progetto, con la realizzazione di questo format video, mira a far emergere i temi cruciali di un turismo sostenibile, inclusivo e di qualità che pone l'accento sulla cultura e sull'ambiente come valori del suo territorio e della sua comunità”.