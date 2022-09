A Settembre in Riviera si parla tedesco, il 50% dei turisti di fine stagione arriva dall'estero

Settembre a Rimini procede all’insegna delle vacanze e degli eventi. La prima settimana, graziata da un clima mite, è il momento per molti Italiani, di concedersi le ultime vacanze in famiglia, prima della ripresa delle scuole. E, in più, sono molti anche gli stranieri che si ricaricano di mare e sole, prima di rientrare nei ritmi quotidiani. "Anche la prosecuzione dell’attività dei bagnini di salvataggio fino al 18 settembre è un chiaro segnale che la stagione balneare sta continuando" lo riferisce VisitRimini in una nota stampa. La prima settimana di settembre ha registrato un riempimento degli hotel al 75%. La quota di stranieri è quasi del 50%, con la preponderanza di turisti provenienti dalla Germania. E le previsioni di occupazione degli hotel che rimarranno aperti da qui alla fine del mese si attestano attorno al 50%, un dato che fa ben sperare, anche perché gli eventi in programma per tutto il mese sono davvero tanti.

Partiamo dal calendario di eventi, congressi e fiere che danno l’avvio alla stagione business, che quest’anno ha tutta l’aria di riprendere a pieno ritmo. Il Palacongressi ospiterà 12 tra convention e congressi, tra i quali il 32° Congresso nazionale Aims - Associazione Italiana di Medicina del Sonno, il 5° Congresso Nazionale Aiteb - Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino e il congresso internazionale Aquaculture Europe 2022 - The annual meeting of the European Aquaculture Society. In fiera poi ci sarà l’attesissimo Tecna, il Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture alle industrie delle Superfici, a fine settembre.