E' la settimana di Cartoon Club, la città si colora con fumetti e games. Protagonista anche la danza

La settimana di appuntamenti a Rimini si apre all’insegna di Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games, che quest'anno compie 40 anni, al via oggi fino al 21 luglio. Una settimana di proiezioni, tra cortometraggi animati in concorso e film di lungometraggio, mostre tematiche e personali di animatori e fumettisti, incontri e spettacoli che fanno tappa nei luoghi simbolo di Rimini, dal centro storico alla zona mare, dove si terrà anche la mostra-mercato di fumetti e merchandising “Riminicomix”, accompagnata dalla ‘Cosplay Convention’. In arrivo grandi ospiti nazionali e internazionali: Junichi Hayama, Vittorio Giardino, Simone Massi, Silver, Luca Enoch, Pietro Ubaldi, Fabrizio Mazzotta, Il Baffo, Cavernadiplatone, Cristina d’Avena, Giorgio Vanni. Sabato 20 luglio alla Corte degli Agostiniani la serata di premiazione con Vince Tempera. Tra le mostre da non perdere quella in battigia, sulla spiaggia di Rimini sud, dal bagno 100 al 151, che omaggia Mafalda per i 60 anni dalla nascita del personaggio.

Continuano fino al 20 luglio Sport Dance, il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo che si svolge per oltre dieci giorni alla Fiera di Rimini, con performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani, ma anche la principale fiera del settore in Italia, dedicata alle aziende interessate al mercato della danza presenti nell’Expo Village.

Ancora sport con il Campionato Mondiale Tornado 2024, per le categorie Open, Misto e Giovanile, ospitato dal Club Nautico di Rimini, mentre nel week-end appuntamento al Belvedere di piazzale Kennedy, con Moab Court Experience, un torneo nazionale basket 3x3 che ospita squadre provenienti da tutta Italia con sfide di tiro da 3 e gara delle schiacciate. Un’occasione per giovani appassionati e adulti, interessati ad approfondire tematiche, godere di spettacoli e intrattenimenti, conoscere da vicino i propri idoli e vivere esperienze, come con i live clinic di basket con Davide Lamma assistito da tanti talent tra i più amati dagli appassionati di basket. Infine lo sport sposa la beneficenza sabato 20 luglio nella ormai tradizionale Run Rise, la camminata al sorgere del sole di Rimini for Mutoko, con due percorsi da 3 e 6.5 km e partenza dal bagno 34 di Marina Centro.

Tra attraversamenti colti e popular, sperimentazione acustica, elettronica e vocale, lirismo e suoni estremi, Percuotere la Mente propone alla Corte degli Agostiani l’Eklectric Duo: Alberto Casadei, brillante violoncellista e compositore, ed Elisa Tomellini, pianista affermata e vincitrice di numerosi premi internazionali (23 luglio).

Al via martedì 16 luglio al Teatro Galli la quinta edizione del concorso internazionale dedicato alla figura di Rudolf Noureev, rivolto a giovani studenti e danzatori e danzatrici professionisti, che si concluderà con lo spettacolo finale aperto al pubblico ‘Nureyev, a Tribute’ e un’ospite speciale: Polina Semionova – Principal Dancer presso l’American Ballet Theater. A calcare il palco ci sarà inoltre Max Darlington, ballerino professionista dell’Opéra di Parigi, già vincitore del 1° Premio del Concorso Noureev nel 2021.

Ultime due settimane per la Biennale del Disegno, allestita fino al 28 luglio: insieme alle 12 mostre principali, anche un programma fittissimo di eventi tra incontri, conversazioni con gli artisti, laboratori, performance e visite guidate dai curatori delle mostre stesse. Oltre ai disegni esposti nelle principali sedi istituzionali, si aggiungono le mostre del Circuito Open, esposizioni in spazi privati e pubblici (gallerie, studi d’artisti e d’architettura, librerie) e quelle del Circuito di rete che si tengono fuori Rimini. Tra le iniziative della settimana: domenica 21 luglio ore 10.30, Laboratorio di tecniche espressive: disegnare tra le stanze del Museo, a cura di Sonia Fabbrocino, al Museo della Città, Cantiere disegno. Martedì 23 luglio, ore 18 al ristorante ‘Il pescato del Canevone’, l’incontro: La forza emotiva del segno, con Vanni Cuoghi e Giuliano Guatta, modera Andrea Losavio.

Alla Corte degli Agostiniani prosegue anche il cinema sotto le stelle con la rassegna ‘Back to the screen’ e gli appuntamenti di Cartoon Club.

Come di consueto, il mercoledì il centro storico si anima con gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di Cna Rimini, con le boutique che aprono le porte fino a tarda serata e i Musei aperti al pubblico dalle 21 alle 23.

Gli appuntamenti del Marecchia Social Fest al Parco della Serra Cento Fiori continuano venerdì 19 luglio con la musica dal vivo di Massimo Giovanardi, 10 canzoni su Rimini, una lezione concerto su come musicisti e compositori hanno cantato la città negli ultimi decenni e sabato 20 luglio appuntamento con SangiuliAngels, dal Borgo alla Barafonda, con Dj Valeriano: musica ricordi, personaggi e foto di una generazione trasmesse su maxi schermo.

Al parco degli Artisti di Vergiano giovedì 18 luglio vi aspetta uno spettacolo di musical cabaret per ridere di gusto: Norberto Midani presenta La Buonaumora, cabaret al tempo con i tempi.