Settimana della celiachia, nelle mense scolastiche di Santarcangelo un menu gluten free

In occasione della Settimana nazionale della celiachia, dall’11 al 19 maggio l’Associazione Italiana Celiachia promuove l’iniziativa “Tutti a tavola tutti insieme” nell’ambito della propria attività di sensibilizzazione all’interno delle scuole.

Anche Santarcangelo partecipa all’iniziativa attraverso Camst group, appaltatrice del servizio di refezione scolastica, che aderisce alla campagna di sensibilizzazione condividendone a pieno la finalità nell’ottica: accanto alla quotidiana integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico, infatti, per l’occasione sarà predisposto un menu “gluten free” per tutti nella giornata di giovedì 16 maggio.

Quella in occasione della Settimana della celiachia è solo una delle iniziative dedicate all’educazione alimentare e alla sostenibilità ambientale portate avanti nelle mense di Santarcangelo: le scuole della città, infatti, hanno aderito anche alla “Green food week” (5-9 febbraio) e “Il giusto gusto del grano” (18-22 marzo).

La prima iniziativa è dedicata alla sensibilizzazione sul consumo consapevole del cibo “amico” del pianeta e quindi a basso impatto ambientale, come verdura, legumi e frutta ottenuta da agricoltura biologica o lotta integrata, pesce da pesca sostenibile e carni bianche, mentre in occasione della seconda – promossa dalla cooperativa Libera Terra in memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie – è stato servito un menu con pasta di semola ottenuta dal grano coltivato sui terreni confiscati alla criminalità organizzata.