Sarà una settimana di grande ciclismo, "Coppi e Bartali" e Granfondo. Le info sulle strade chiuse

E’ la settimana del grande ciclismo e la città di Riccione sarà protagonista assoluta con Settimana Internazionale Coppi e Bartali e Gran Fondo Riccione. Da lunedì (20 marzo) a Riccione arriveranno i giganti del ciclismo mondiale, a partire dal vincitore di Tour de France e Giro d’Italia, il colombiano della Ineos Egan Bernal, per prendere parte alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Oltre a restare per tre notti negli alberghi della Perla verde, i corridori prenderanno il via per ben due tappe da Riccione (sia martedì che mercoledì): nella prima è previsto anche l’arrivo nella Perla verde. Nel fine settimana il grande ritorno della Gran Fondo Riccione con la partecipazione, tra i tanti, di Fabiana “Pantanina” Luperini, tra le migliori scalatrici del mondo, Alessandro Petacchi, uno dei velocisti più vincenti della storia di Giro, Vuelta e Tour, e Davide Cassani, ex Ct della nazionale di ciclismo e presidente dell’Apt Emilia Romagna.

“E’ motivo di grande orgoglio per la città di Riccione ospitare le prime due tappe di una corsa prestigiosissima come la Settimana internazionale Coppi e Bartali”, dice la sindaca di Riccione Daniela Angelini.

Come cambia la viabilità

La prima giornata della Settimana internazionale Coppi e Bartali, martedì, sarà un po’ più complicata rispetto alla seconda, mercoledì, per la viabilità riccionese, essendo in programma lungo viale Milano sia la partenza che l’arrivo della corsa. Sul posto saranno presenti numerose pattuglie della polizia locale, i volontari di diverse associazioni e la Protezione civile per gestire al meglio il traffico e cercare di limitare i disagi per gli automobilisti.

Cosa succede martedì

I ciclisti si ritroveranno alle 11,30 lungo viale Milano (zona Grand hotel) per il via formale che di fatto è un trasferimento perché lo start vero e proprio avverrà a Misano, nella zona di Scacciano. Da viale Milano proseguiranno in direzione sud verso viale Torino per poi transitare sui viali Da Verrazzano, Limentani, San Martino, fino a prendere la Statale 16 e i viali Campania e Abruzzi per raggiungere il confine con il Comune di Misano Adriatico. Le strade che rappresentano il percorso di gara saranno chiuse al traffico a partire dalle 11 circa mentre la sosta sarà vietata a partire dalle 9 del mattino e le auto in divieto verranno rimosse.

Lasciata Riccione, i ciclisti affronteranno la salita più impegnativa della tappa tra le località di Montegridolfo e Mondaino: la gara entrerà in un circuito di 15,4 chilometri caratterizzato dalla salita di Monte Colombo–Montescudo. Al termine della seconda tornata raggiungeranno un “muro” di 1 km con pendenza media dell’11% che può rappresentare un ideale trampolino di lancio verso il traguardo di viale Milano a Riccione.

Nel pomeriggio di martedì

Nel primo pomeriggio di martedì (dopo le 15) i ciclisti rientreranno nel territorio riccionese arrivando da Misano Monte alla rotonda Ducati nel quartiere Celle e percorrendo la Riccione-Tavoleto. I partecipanti alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali transiteranno lungo i viali Puglia, Calabria, Statale 16 Marsala e San Gallo. Poi prenderanno viale Torino per arrivare a tagliare il traguardo su viale Milano in prossimità del Grand Hotel. In questo caso le strade saranno chiuse al traffico a partire dalle 14 circa mentre la sosta sarà vietata a partire dalle 13: le auto in divieto verranno rimosse.

Cosa succede la mattina di mercoledì

Mercoledì mattina si ripeterà a Riccione la stessa situazione del giorno precedente.. I ciclisti prenderanno il via formale sempre alle 11,30 e sempre lungo viale Milano (zona Grand hotel) per poi ricompattarsi di nuovo a Misano, nella zona di Scacciano, per lo start vero e proprio. Anche il percorso, limitatamente al tratto riccionese, sarà identico a quello della mattina prima. Da viale Milano i ciclisti proseguiranno in direzione sud verso viale Torino per poi transitare sui viali Da Verrazzano, Limentani, San Martino, fino a prendere la Statale 16 e i viali Campania e Abruzzi per raggiungere il confine con il Comune di Misano Adriatico. Le strade saranno chiuse al traffico a partire dalle 11 circa mentre la sosta sarà vietata a partire dalle 9 del mattino: le auto in divieto verranno rimosse.

Lasciata Riccione e la provincia di Rimini, dopo aver attraversato Savignano sul Rubicone, i ciclisti si dirigeranno verso l’Appennino. Una prima salita di circa 2 km immetterà nel circuito finale di 22,8 km da ripetere 4 volte, caratterizzato dal muro finale di Longiano, dove è previsto l’arrivo.