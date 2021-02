Settimana di controlli a raffica della polizia di Stato, sequestrati quasi 3 chili di droga

Particolare attenzione del personale della Questura di Rimini per le aree verdi della città

Settimana di intensi controlli da parte del personale della Questura di Rimini che, oltre a vigilare sul rispetto delle norme anti-covid, ha tenuto particolarmente d'occhio le aree verdi della città come il Parco Murri, il Parco Cervi ed il Parco Marecchia. Il bilancio finale ha portato all'identificazione di 234 persone e al controllo di 100 veicolo e 30 tra esercizi commerciali e residence. In tutto sono state arrestate 3 persone per detenzione di droga ai fini di spaccio e sono stati recuperati 1,9 chili di marijuana, 859 grammi di hashish e 30 di cocaina.