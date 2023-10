Settimana mondiale dell’allattamento, un "flash mob" in piazza dei Sogni al fianco delle mamme

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento torna in Romagna il Flash Mob “Allattiamo insieme”, un’iniziativa promossa per l’undicesimo anno consecutivo dalla Regione Emilia Romagna che, quest’anno, ha come titolo: “Allattamento e lavoro. Tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”. Sono tante le iniziative, organizzate in collaborazione con le Aziende sanitarie, i gruppi di sostegno e i centri per le famiglie, per celebrare in moltissime piazze, da Piacenza a Rimini, un importante gesto di cura e una scelta che accomuna un numero di donne sempre crescente.

In Romagna il Flash mob si svolgerà giovedì 5 ottobre a Lugo e sabato 7 ottobre a Forlì, Cesena e Rimini. Chiunque potrà partecipare (meglio se indossando una maglietta bianca, uno dei segni “di riconoscimento” della campagna...). L’obiettivo è di coinvolgere tantissime mamme per sostenere l’allattamento al seno e offrire anche un’ occasione per scambiarsi esperienze e consigli su questo naturale gesto d'amore, importantissimo per la salute delle donne e dei bambini. Mamme che allattano, papà, referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei Consultori, professionisti dei servizi ospedalieri, Centri per le famiglie e Comuni, saranno presenti insieme per ricordare quanto l’allattamento al seno sia importante e per dare informazioni, rispondere a dubbi e domande.

Qui Rimini

Rimini: Flash mob, sabato 7 ottobre, ore 10.30 - Piazza dei Sogni, Castel Sismondo

Eventi collaterali

L'Associazione La Prima Coccola, in collaborazione con il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Rimini, ha ideato una serie di post dedicati alla Settimana Mondiale dell’allattamento: un'intervista, lunga una settimana, alle figure sanitarie di supporto sul territorio che ruotano attorno alla famiglia, dalla nascita alla crescita del bambino, per conoscere e raccontare il loro ruolo nel sostenere e incentivare l’allattamento al seno.