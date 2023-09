E' la settimana della MotoGp, a Coriano l’accensione straordinaria della fiamma del Sic

Nella settimana del Gran Premio MotoGp 2023 verrà accesa in via straordinaria la Fiamma del Sic dedicata a Marco Simoncelli, il pilota di MotoGp rimasto vittima di un incidente nel 2011 al Gran premio del circuito di Sepang, in Malesia. L’appuntamento per i numerosissimi fan del pilota e per la cittadinanza è per venerdì 8 settembre alle 19 in via Patrignani, area Dainese, a pochi passi dal centro storico. Un evento eccezionale al quale prenderà parte anche il padre del pilota, Paolo Simoncelli. L’installazione “Every Sunday”, donata dalla Dainese è un’opera artistica a forma di marmitta di motocicletta collocata su una lastra di basamento lunga 20 metri. La marmitta emette una fiammata lunga circa 3 metri della durata di 58 secondi, come il numero 58 del campione.

“La fiamma del nostro amato Sic si accende ogni domenica un’ora dopo il tramonto – afferma il sindaco Gianluca Ugolini – e verrà accesa anche nel venerdì del Gran Premio per rivivere come ogni anno emozioni legate a Marco che dalla sua Coriano intraprese la sua carriera in giro per il mondo. Il monumento è diventato nel tempo punto di ritrovo per tantissimi motociclisti e per chiunque voglia omaggiare il Sic. Come amministratore e appassionato di motori invito tutti a venire questo fine settimana a Coriano, un museo a cielo aperto in cui sarà visitabile il museo La Storia del Sic nel centro cittadino. Marco è nel cuore della città di Coriano. È grazie anche a lui e alla generosità dei suoi familiari che Coriano si presenta come componente attiva di una strategia promozionale inserita nel territorio”.

Il Museo La storia del Sic che si trova in via Garibaldi, all’interno del palazzo del teatro CorTe, sarà aperto venerdì e sabato 9.30- 19.30, domenica 9-12.30 e 15.30-19.30, lunedì 9.30-19.30.