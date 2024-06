E' la settimana del Tour de France, sarà un'attesa nel ricordo di Pantani: maxi statua al ponte di Tiberio

Rimini entra nella settimana che porterà alla tappa del Tour de France, per la prima volta nella storia in partenza dall’Italia. Sabato (29 giugno) si corre la Firenze-Rimini, ma la città è già in fermento: saranno giorni di eventi collaterali e di preparativi in vista della grande partenza. Il momento più atteso è sicuramente quello in agenda nella giornata di venerdì (28 giugno) quando proprio alla vigilia del via del Tour Rimini renderà onore alla figura di Marco Pantani, a 20 anni esatti dalla sua scomparsa avvenuta proprio a Rimini il 14 febbraio del 2004.

Nella tarda mattinata di venerdì, alla presenza delle massime autorità, verrà inaugurata una maxi statua dedicata proprio al “Pirata”, per una decina di giorni sarà esposta nella piazza sull’acqua, a poca distanza del ponte di Tiberio. Poi l’opera resterà in esposizione permanente nella città di Rimini, l’amministrazione comunale sta definendo in questi giorni la collocazione finale: si era inizialmente ipotizzato al Parco del Mare, ma potrebbe anche essere in una rotonda simbolo di accesso alla città.

Si tratta di una statua alta circa 6 metri, con una base di 4 metri, che rappresenta Marco come un grande airone che apre le ali. L’immagine trae spunto dallo storico arrivo del Pirata sulla salita del Santuario di Oropa, in una tra le scalate più epiche della storia del ciclismo. L’opera è stata realizzata dal designer Aldo Drudi e verrà consegnata alla città, perciò avrà un valore artistico: Drudi è diventato famoso per aver disegnato i caschi di Valentino Rossi e di altri campioni del motociclismo, proprio durante gli scorsi giorni è stato anche premiato con il riconoscimento del Compasso d’oro Adi 2024 per il suo lavoro svolto sul circuito del Misano World Circuit.