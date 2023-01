Settore Territorio, Silvia Battistini è la nuova dirigente del Comune di Santarcangelo

È l’architetta Silvia Battistini la nuova dirigente del Settore Territorio del Comune di Santarcangelo. Questo l’esito della procedura di selezione conclusa nei giorni scorsi, alla quale hanno partecipato 25 candidati, di cui quattro ammessi a colloquio. La selezione attuata dall’Amministrazione comunale ha portato all’accertamento dell’esperienza professionale, delle competenze tecnico-specialistiche e di quelle organizzativo-gestionali dei candidati, per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato – per tre anni, più altri due di eventuale proroga – in base a quanto previsto dall’articolo 110 del Testo unico degli enti locali (dlgs 267/2000).



Il profilo professionale di Silvia Battistini è risultato quello maggiormente corrispondente alle caratteristiche della posizione da ricoprire in virtù dell’esperienza professionale maturata nell’ambito dello stesso Settore Territorio, per gli aspetti motivazionali e per la compatibilità della visione manageriale dimostrata rispetto agli obiettivi di mandato dell’Amministrazione comunale. Laureata in Architettura nel 1997 all’Università di Firenze, con una tesi sulla Rocca malatestiana di Cesena e punteggio finale di 110, Silvia Battistini ha preso servizio presso il Comune di Santarcangelo nell’ottobre 2013, per poi ottenere nel gennaio 2015 l’incarico di posizione organizzativa dei Servizi urbanistici, da allora sempre riconfermato fino ad oggi.