La sexy pasticceria lancia il ghiacciolo a forma di pene. Scandalo e polemiche, "Marketing discutibile"

Non è certo passata inosservata l’iniziativa della sexy-pasticceria, a due passi da viale Ceccarini, in pieno centro a Riccione, che fuori dalle sue vetrine ha iniziato a promuovere un ghiacciolo a forma di organo genitale maschile. Il richiamo tra i passanti lascia spazio a poche interpretazioni. Il prodotto in vendita si chiama “Il cazzolo”. L’operazione che di sicuro ha attirato su di se le attenzioni di turisti a riccionesi, non è però piaciuta a molti: soprattutto sui social c’è chi l’ha descritta come una iniziativa di marketing davvero di pessimo gusto, soprattutto come messaggio rivolto ai bambini che frequentano la via. Centinaia e centinaia i commenti. E c’è chi ha proposto anche di avvisare i Carabinieri.

E a Riccione è polemica. Tra chi sostiene che quell’immagine non fa il bene del commercio cittadino. E chi in fondo la reputa una pubblicità con l’intento di fare scalpore e attirare l’attenzione. Ma la sexy-pasticceria, ovunque ha aperto, non è nuova a questo genere di iniziative che finiscono per sfociare in dibattito pubblico e anche in polemica. Sul sito, la catena che si chiama “Mr.Dick” lasciando spazio a ben poche interpretazioni, si promuove proprio con lo slogan “sono la pasticceria più sexy d’Italia”. La società spiega, sul suo portale internet, che si pone l’obiettivo di diventare uno spazio cittadino in cui parlare liberamente di sessualità per sdoganare i tabù. Il tutto attraverso una combinazione di cibo, che rappresenta la tradizione italiana. “Vivrai un’esperienza di cui non potrai fare a meno. Dolci italiani e sessualità senza censure: un’esperienza che fa bene al palato e all’anima”.