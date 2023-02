Una sfida tra i migliori speaker, i ragazzi del "Volta Fellini" alla conquista del "Debate"

Grande vittoria giovedì (2 febbraio) per la squadra del liceo scientifico “Volta-Fellini” di Riccione, che conquista il primo posto nel Debate Day regionale per principianti del 2023, a cui hanno partecipato 14 scuole provenienti da tutta l’Emilia Romagna. Un risultato importante per la scuola, che a partire dall’anno 2019/2020, pur con le difficoltà della pandemia, ha inserito sempre più la pratica del debate all’interno della sua offerta formativa.

Di che cosa si tratta? Una sfida sportiva in pratica, ma combattuta non con i muscoli bensì con le parole. Seguendo tempi e regole prestabiliti, due squadre, ciascuna di tre studenti, dibattono su un argomento, ponendosi Pro o Contro.

Un giudice super partes valuta il rispetto delle regole, la capacità espressiva e la forza degli argomenti. Forza che i ragazzi del “Volta-Fellini” hanno dimostrato giovedì, vincendo entrambi i round e aggiudicandosi per due volte la palma di miglior speaker. Valerio Tagliaferri, margherita Gallo e Samuel Cantelli di 2L, Tommaso Guerra, Francesco Tamburini e Virgili Turbatu di 3D, seguiti dalle loro coach, le professoresse Jessica Stocco e Rossana Righetti, hanno sbaragliato tutti gli avversarsi nella sfida sulla mozione “La scuola italiana dovrebbe essere senza voti”.

Dice la coach: "Il debate non è solo una pratica utile all’insegnamento dell’espressività orale, ma una vera e propria palestra di educazione civica, perché i ragazzi si sfidano su tematiche di grande attualità e apprendono a farlo in maniera democratica, ascoltandosi e rispettandosi, imparando così a far prevalere la forza della ragione e non quella della violenza”.

Ma la scalata non è ancora finita per la squadra del “Volta-Fellini”: lunedì 13 febbraio li attende la prima tappa della selezione regionale delle Olimpiadi, che vedrà schierata la squadra di esperti Emma Bolognesi, Gaia Ulisse, Alessandro Mazzoli e Olimpia Primavera di 3B, vincitori del torneo d’istituto dell’anno scolastico 2021/2022. Dopo la preselezione on-line le squadre vincitrici si sfideranno in presenza il 18 febbraio a Parma, presso il liceo “Attilio Bertololucci”, scuola polo della regione. A seguirli questa volta le professoresse Federica Totaro e Rossana Righetti, le prime ad essersi formate ed aver introdotto la metodologia a scuola.

“Nel 2020, pochi giorni prima dell’inizio della pandemia, eravamo a Parma per la nostra prima esperienza” dice Federica Totaro, “quest’anno speriamo di tornarci con la nostra nuova squadra. Emma, Alessandro, Ulisse e Olimpia sono davvero bravi e noi stiamo cercando di prepararli al meglio. L’anno scorso hanno vinto il nostro torneo d’istituto, quest’anno sono pronti per scontrarsi con altre scuole”.