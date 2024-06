La sfilata di moda “Freedom” del liceo Volta-Fellini porta in passerella la libertà di essere se stessi

Un inno alla libertà e alla creatività è andato in scena sabato sera 1 giugno nel parco di Villa Lodi Fè a Riccione. Protagonisti della serata sono stati gli studenti del liceo Volta-Fellini che hanno così interpretato la festa di fine anno dell’istituto riccionese con una sfilata di creazioni e abiti originali dal titolo “Baci da Riccione - Freedom”. Al fashion show di fine anno hanno presenziato anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini, la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa, l’assessora ai Servizi sociali Marina Zoffoli e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli.

Le creazioni, che hanno sfilato lungo i vialetti alberati di Villa Lodi Fè, sono stati disegnati, realizzati e indossati dagli studenti del corso “Moda design” dell'indirizzo artistico del liceo Volta-Fellini, seguiti dalle insegnanti Patrizia Conti e Mirta Frascaroli. A ispirare i ragazzi nelle loro creazioni artistiche e artigianali sono stati il tema della libertà e la riflessione sul significato che ha oggi nell’universo femminile.

Gli abiti hanno interpretato la donna attivista, minimal e romantica pronta ad affermare la libertà di essere se stessa. Un messaggio importante che i ragazzi hanno restituito nelle loro creazioni uniche in cui gli outfit più raffinati e romantici si sono accompagnati ad abiti dalle linee essenziali fino ai look che si sono trasformati in manifesti di libertà. I ragazzi del liceo riccionese hanno interpretato anche la colonna sonora che ha fatto da accompagnamento al fashion show sotto le stelle.