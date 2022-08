Sfonda la vetrata di un negozio e ruba della merce, giovane arrestato sugli scogli della darsena

Sfonda la vetrata di un’attività commerciale e ruba della merce. Arrestato dalla Polizia di Stato un ragazzo di origini tunisine con il reato di furto aggravato. I fatti sono avvenuti all’alba di venerdì (5 agosto) nelle vicinanze di largo Boscovich. A chiedere l’intervento degli agenti, con una telefonata al 112, è stato un testimone che ha segnalato un furto, un uomo aveva appena infranto con un sasso la vetrata della porta d’ingresso di un’attività commerciale per poi fuggire con della merce verso la darsena.

Dopo aver ottenuto una breve descrizione, gli agenti si sono recati in prossimità della scogliera e hanno trovato un ragazzo che corrispondeva perfettamente all'identikit ricevuto con la merce posizionata accanto. In considerazione dei fatti accaduti, il giovane è stato tratto in arresto e accompagnato in Questura in attesa del giudizio direttissimo che si terrà presso il Tribunale di Rimini. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.