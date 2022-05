Sfonda una vetrina, ruba alcolici e aggredisce i Carabinieri. Un arresto nei controlli della movida

Cinquanta adolescenti controllati a Riccione. Un arresto a Cattolica. Con le serate tipicamente estive, tornano a sommarsi anche i fatti di cronaca. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di garantire una movida sicura. A Cattolica, i militari della tenenza e della sezione Radiomobile di Riccione, intorno alle 4 del mattino di domenica (22 maggio), hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un giovane, di cittadinanza marocchina e residente nel Pesarese, ritenuto anche il presunto responsabile dello sfondamento della vetrata di un minimarket e del furto di alcolici, effettuato poco prima dell'arrivo degli agenti. Il giovane, una volta bloccato dai militari, ha cercato più volte di svincolarsi anche colpendo gli stessi Carabinieri, per fortuna rimasti illesi. Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa della del rito di convalida.

I Carabinieri della Compagnia di Riccione, sono poi stati impegnati su tutto il territorio in un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. Questa volta, teatro dell’attività di prevenzione sono state le vie del centro della Perla ed il lungomare con i relativi locali, ma anche il centro di Cattolica: numerosissimi i gruppi di adolescenti sottoposti a controllo ed identificazione. Tra la zona Alba e il Piazzale Roma di Riccione sono stati controllati circa 50 adolescenti tra i più “euforici” così come molte sono state le chiamate giunte al numero di emergenza 112 per segnalare la presenza di giovani sospetti. Inoltre, anche sulla spiaggia sono iniziate le prime pattuglie a bordo del mezzo speciale Jeep Wrangler, concluse solo nella mattinata con l’allontanamento da sdraio e lettini di alcune persone che hanno deciso di trascorrere la notte all’aria aperta.