Sfondano la porta ma fuggono a mani vuote: il tentato furto alla rivendita di pneumatici - VIDEO

Una banda di 5 criminali si fionda dentro al negozio. Al suono dell'allarme risalgono in auto rinunciando al colpo

Entrano nel negozio che vende pneumatici, ma scappano a mano vuote. Tutto è avvenuto alle ore 00.41 di sabato, quando la centrale operativa Vigilar ha ricevuto un allarme proveniente da Pneusmarket Romagna in via Montalaccio 228 a Santarcangelo di Romagna. Da un controllo immediato delle telecamere di vigilanza installate sul posto, si è visto l'arrivo di un'auto nera dalla quale sono scesi 5 individui a volto coperto che prima hanno sfondato la porta di vetro dell'ingresso e poi si sono introdotti in 4 all'interno, mentre il quinto complice è rimasto all'esterno a fare il palo. La centrale operativa ha inviato sul posto immediatamente una pattuglia Vigilar di pronto intervento e contemporaneamente ha allertato i carabinieri ed il proprietario dell'attività commerciale.

Dalle immagini si osserva che i malviventi si sono intrattenuti dentro il locale solo un paio di minuti senza prendere nulla, poi sono risaliti velocemente in auto e si sono dati alla fuga. Probabilmente hanno rinunciato al furto rendendosi conto di essere stati ripresi e di avere poco tempo per scappare, prima dell'arrivo della vigilanza, dopo lo scattare della sirena. All'arrivo del pronto intervento, dei carabinieri e del proprietario, è stato fatto un sopralluogo che ha confermato che nulla è stato sottratto.