Sfondano il vetro e appiccano il rogo, enormi danni al bar: "Pedana sciolta e muri bucati"

Sono danni 'allucinanti' quelli che ha subito il Bar Diamond di Rimini in seguito a un rogo che si è sviluppato nel corso della notte fra mercoledì e giovedì. E nel frattempo partono le indagini della Polizia di Stato per far luce su quello che si configura come un probabile incendio doloso. Tutto pare sia avvenuto intorno alle 4.15 nel locale in via della Fiera, all'angolo con via Eridano, quando qualcuno avrebbe sfondato il vetro del bar e gettato all’interno qualcosa, si sospetta fosse liquido infiammabile che avrebbe poi innescato l’incendio. Questo è ciò che finora si sarebbe appreso grazie alle telecamere della zona, le cui immagini sono al vaglio degli investigatori.

L'allarme però sarebbe stato lanciato solo un'ora dopo, quando i titolari del locale erano giunti sul posto per la consueta apertura. Lì si sarebbero accorti del vetro sfondato e, aprendo la porta sarebbero usciti fumo e fiamme. Subito sono accorse sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco della Polizia. Il rogo è stato estinto, ma i danni al bar appaiono enormi, anche se una stima è ancora in corso. "Vetro sfondato, impianto elettrico danneggiato. I danni sono allucinanti - spiega uno dei fratelli titolari, Simone Livi - La pedana è sciolta. Il bar è inagibile, ci sono anche i muri bucati".