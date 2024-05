Sfrattata dopo la scoperta del Comune, famiglia con Isee di 185 mila euro viveva in una casa popolare

Il nucleo familiare aveva un Isee pari a 185.258 euro e un patrimonio immobiliare pari a 1,8 milioni di euro ricalcolato, secondo i parametri di legge, in poco più di 800 mila euro. Eppure viveva in un alloggio di Edilizia residenziale pubblica, con contratto regolare di locazione stipulato con l’Azienda Casa Emilia Romagna registrato nel 2012. La storia è emersa da una determina pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Rimini, con cui viene dato mandato di procedere con il provvedimento di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio.

Per la permanenza negli alloggi di Edilizia residenziale pubblica è necessario rientrare in determinate fasce. Ad esempio si pone come limite Isee un dato non superiore a 24.400,26 euro, che in pratica era stato superato nel caso riscontrato di 7 volte. Inoltre tra i requisiti il Patrimonio immobiliare non più essere superiore a 49.784 euro. A fronte del quadro emerso il Comune dopo la scoperta ha dichiarato l’automatica disdetta del contratto di locazione.

Ma non si tratta di un caso isolato. Anche se altre casistiche si riscontrano con dati meno eclatanti. Durante i controlli eseguiti dal Comune sono stati avviati in totale sei provvedimenti di decadenza perché sono stati superati i valori per accedere agli alloggi Erp e non si tratta di sviste, ma i dati erano spesso di molto superiori alla norma. In un altro caso, ad esempio, l’Isee era di oltre 39 mila euro e un patrimonio immobiliare di 289 mila euro ricalcolato, secondo i parametri di legge, in 141 mila euro.