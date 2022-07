Sfuggito all'arresto è stato catturato uno dei componenti della "banda dei Rolex"

E' stato catturato dopo quasi un mese di latitanza uno dei componenti della "bada dei Rolex" che, lo scorso giugno, era finita nella rete dei carabinieri in quanto sospettata di aver rapinato un turista a Riccione. Come riporta NapoliToday a finire dietro le sbarre un napoletano 25enne residente nei Quartieri Spagnoli che, rintracciato dai carabinieri partenopei, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini. Le indagini dei militari dell'Arma, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, avevano permesso di identificare i 4 indiziati e le manette sono scattate il 22 giugno scorso. Al blitz erano però fuggiti il 25enne e un altro complice. Monitorata l'abitazione del 25enne e i luoghi principalmente frequentati, è stato arrestato in Piazza Trieste e Trento in direzione via San Carlo a bordo di un’auto guidata da un 30enne napoletano già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno riconosciuto e sono riusciti a bloccare il mezzo. Arrestato, l’uomo è stato trasferito in carcere mentre per l’autista dell’auto una denuncia a piede libero per il reato di favoreggiamento personale.

Il colpo era avvenuto a Riccione nell'agosto del 2021 quando, alla vittima, era stato strappato dal polso un Patek Philippe da 47mila euro. Le indagini dei carabinieri, svolte anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso, avevano permesso di ricostruire minuziosamente quanto era accaduto incastrando non solo gli autori dello strappo ma, anche, i complici. Secondo quanto emerso la donna e uno degli uomini, camminando lungo le strade di Riccione come una normale coppia, si erano occupati di individuare la potenziale preda per poi pedinarla in attesa del momento propizio per lo strappo rimanendo in continuo contatto coi complici. Il turista francese era stato agganciato in viale Dante mentre, insieme alla moglie, si stava recando in un ristorante. Intorno alle 21, arrivati in via Verdi, era scattato il segnale per i malviventi in sella a uno scooter e col volto coperto da delle mascherine che avevano affiancato il malcapitato strappandogli il prezioso orologio dal polso per poi fuggire a tutta velocità nelle strade limitrofe. La vittima, per il colpo ricevuto, era ruzzolata a terra riportando diverse escoriazioni.

Da quel momento per gli investigatori è partita una vera e propria caccia all’uomo tesa ad identificare tutti i componenti del gruppo e, successivamente, d’intesa con la Procura di Rimini, sono state eseguite alcune perquisizioni nel napoletano che hanno permesso non solo di recuperare gli indumenti indossati dai rapinatori la sera del colpo, ma anche di sottoporre a sequestro ben due pistole – su cui proseguono serrati accertamenti -, di cui una con matricola abrasa e l’altra risultata oggetto di un furto del 2014 commesso in un comando di Polizia Locale del Salento.