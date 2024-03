Sfumata la candidatura a Capitale della Cultura, le reazioni

Sfumata la candidatura a Città della Cultura 2026 per Rimini, il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti ha fatto i suoi complimenti a "Aquila e a tutta la sua comunità" ma allo stesso tempo ha voluto ricordare come "La giornata di oggi per Rimini non rappresenta la fine di un percorso o una sconfitta senza appello ma il punto di partenza di un cammino che la città e tutta la Romagna hanno scelto di intraprendere per scrivere e disegnare un nuovo grande futuro in cui la storia, la cultura, la creatività dei romagnoli saranno i grandi protagonisti, ogni giorno. Questa candidatura ha saputo unire la nostra comunità, al di là delle divisioni, dei campanili e delle contrapposizioni come mai è successo, un risultato importante e non scontato da cui ripartire per immaginare nuove traiettorie turistiche e importanti opportunità di crescita e sviluppo".

"Dal primo momento - aggiunge Croatti - ho condiviso e sostenuto questa candidatura e oggi, assistendo a Roma alla proclamazione dell’Aquila, ho provato certamente un pizzico di delusione e amarezza, soprattutto per l’atteggiamento irrispettoso tenuto da alcuni politici di FDI nelle ultime settimane, ma soprattutto tanto orgoglio per quello che Rimini ha saputo fare e dimostrare in questi mesi. Desidero sinceramente complimentarmi con tutti coloro che hanno affrontato e sostenuto questa emozionante avventura per Rimini, mettendo a disposizione della città impegno, passione, competenza e trasmettendo a tutti in maniera vivida l’amore per questa meravigliosa terra. Ora non si disperda questa energia positiva e sia il traino per affrontare le prossime sfide che attendono il nostro territorio”.

Sull'argomento è intervenuto anche il Gruppo Gloria Lisi per Rimini che, in una nota stampa, spiega che "Come gruppo consigliare ci abbiamo creduto e abbiamo tifato per Rimini tanto da partecipare alla presentazione della candidatura ma. Ahimè, le cose non sono andate come speravamo e Rimini ha perso e ora bisogna capire perché. Invitiamo il sindaco e i suoi "amici di partito" a non fare come nel calcio che per non perdere si butta la palla in tribuna o chiamando in causa "poteri forti da Roma che avrebbero scelto per tutti". La maturità, signor Sindaco sta nella serenità con cui accettano i propri errori e si ammette di conseguenza di aver sbagliato. Quali errori? In due anni e mezzo ce ne sono tanti: non aver messo mano all'anfiteatro romano, non aver messo mano a palazzo Lettimi, non aver messo mano al teatro Novelli. Insomma al netto di dj set e qualche rustida rimane poco davvero".

"La invitiamo - prosegue il comunicato - ad abbandonare la sua figura "autoritaria" di sindaco che ha voluto tenere le deleghe al turismo e alla cultura comprendendo che i "problemi" che si incontrano nell'amministrare una città sono anche scegliere le persone giuste nei posti giusti, fidandosi del loro operare soprattutto ascoltando anche chi non la pensa come lei. Abbiamo tifato con lei per avere l'evento ma come gruppo avevamo annunciato già l’ 11 agosto 2023 che la candidatura era un po' "zoppa" e il sindaco stava facendo un po' pochino per Rimini e inascoltati avevamo ragione. Sindaco, soprattutto ora più che mai pensi al bene della città e non magari del partito obbligandosi a mettersi sempre di fronte alle proprie scelte in modo cosciente e critico. Va data una scossa alla squadra di governo della città (giunta) e perché no anche alla sua maggioranza troppe volte silente sulle scelte imposte da altri. Chi ha perso veramente è Rimini e i riminesi e se ha a cuore Rimini ne faccia esperienza per cambiare davvero questa città. Come già detto dobbiamo passare dal capodanno più lungo del mondo al 'capodanno più colto del mondo' mettendo al centro la cultura ed eventi di reale richiamo senza pensare solo alla bandiera di partito".

"Rimini tra le prime dieci candidate a Capitale della Cultura 2026 ritengo sia un grande traguardo raggiunto - ha commentato la senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli. - Sulla validità della proposta presentata, frutto di un progetto corposo e ambizioso, non ci sono dubbi. Da parlamentare del territorio ho fatto da subito il tifo per Rimini certa che nella competizione con le altre città, indipendentemente dall’esito, il grande lavoro svolto non sarebbe andato sprecato ma, parafrasando le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad pronunciate alcuni giorni prima della proclamazione ‘sarà uno dei semi messi per far crescere la Rimini del futuro”. La competizione tra città, anche molto diverse tra loro, ha indirettamente avviato una progettazione importante per ciascuna di esse tesa a valorizzare i rispettivi territori. Al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, auguro un percorso importante per concretizzare il risultato ottenuto di nuova Capitale della Cultura per il 2026. A tutti i Sindaci, che in rappresentanza delle proprie città sono arrivati a pieno titolo nella rosa dei primi dieci, auguro di mettere a frutto il lavoro svolto nella consapevolezza che non andrà perduto. Al di la del risultato finale, Rimini deve essere orgogliosa per l’impegno e la qualità della proposta culturale formulata. La delusione, è legittimo, ci può stare, senza però farsi trascinare da retropensieri, toni polemici o non costruttivi. La passione e le progettualità messe in campo da tutte le città