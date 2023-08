Sgomberata l'ex nuova Questura: all'interno 20 sbandati tra cui 2 minorenni

Dopo le numerose segnalazioni dei residenti della zona, che oltre al degrado parlavano di diverse persone che si erano accampate all'interno dell'edificio abbandonato di via Ugo Bassi che avrebbe dovuto ospitare la Questura di Rimini, nella prima mattinata di mercoledì è scattato il blitz della polizia di Stato che ha sgomberato la struttura. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno passato al setaccio gli stanzoni dove tra sporcizia ed escrementi sono soliti bivaccare gli sbandati. Le divise, alla fine, hanno radunato 20 persone trovate all'interno di cui 19 cittadini extracomunitari e 2 minorenni. Tutti sono stati denunciati per invasione di edifici e, per gli stranieri, la loro posizione è al vaglio degli uffici della Questura. Per i ragazzini, invece, sono in corso le procedure di affidamento ai servizi sociali.