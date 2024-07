Sgomberata l'ex nuova Questura, l'area cantierizzata per procedere con la demolizione

Nuovo sgombero, nella mattinata di lunedì, dell'ex nuova Questura di Rimini in via Ugo Bassi con gli edifici che sono stati messi in sicurezza e l'intera area cantierizzata per procedere con la demolizione. Il personale della Polizia di Stato ha passato al setaccio tutti gli stanzoni della costruzione dove, sempre più spesso, si erano installati decine e decine di sbandati realizzando giacigli di fortuna e bivaccando all'interno. Diverse le persone identificate e allontanate per permettere agli operai di cantierizzare l'area in vista della sua demolizione. L'immobile, secondo il programma, dovrebbe essere raso al suolo entro ottobre per poi far partire i lavori di riqualificazione.

L’intervento si articolerà in due fasi: il primo stralcio prevede a carico di Ariminum Sviluppo Immobiliare, proprietaria dell'edificio, la integrale demolizione dell’ex questura e successivamente la realizzazione della medio-piccola struttura di vendita, mentre a carico dell'Amministrazione comunale di Rimini la realizzazione dell’intervento pubblico consistente negli alloggi previsti nel Piers (di cui Asi sosterrà i costi di riprogettazione). La seconda fase prevede invece la realizzazione del secondo intervento privato (residenziale ed una piccola quota di esercizi commerciali di vicinato e pubblici esercizi).