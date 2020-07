Sgomberato lo stabile abbandonato, 4 ospiti indesiderati al suo interno

All'alba di giovedì il personale della Questura di Rimini è entrato in azione a Bellaria, in viale Pinzon, per sgomberare una struttura abbandonata diventata ricettacolo di ospiti indesiderati. Gli agenti, in servizio presso il posto estivo della polizia di Stato con l'aiuto dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, hanno trovato all'interno 4 persone che avevano allestito dei giacigli di fortuna tra degrado e sporcizia. Ad essere identificati sono stati 3 uomini e una donna, tutti romeni già noti alle forze dell'ordine, che sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici. Il proprietario ha assicurato che provvederà nei prossimi giorni a sigillare gli ingressi dello stabile, al fine di evitare il ripetersi di tali episodi.

