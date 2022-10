Sgomberato un accampamento abusivo sul sentiero naturalistico del fiume Marecchia

Il Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Rimini ha concluso un intervento di pubblica sicurezza sul sentiero naturalistico del fiume Marecchia, dove 6 persone senza fissa dimora, si erano abusivamente accampate. Il servizio portato a termine dalle divise - accompagnate da 2 unità cinofile, con cani antidroga e assistenza ordine pubblico - rientra nell’attività programmata dal nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale di Rimini per il presidio e la prevenzione del territorio comunale, dei parchi pubblici e di tutte le aree verdi, in particolare quelle molto frequentate. Un’attività di prevenzione finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in ambito di sicurezza e decoro urbano, che vanno dal contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. In particolare l’operazione, avvenuta la scorsa settimana, ha messo in fuga 4 persone e consentito di fermarne altre 2 che si erano accampate abusivamente, con materiali e mezzi rudimentali, nel boschetto situato al lato del sentiero naturalistico del fiume all’altezza dell’ex depuratore. Alcuni di essi erano stati segnalati dai cittadini per aver infastidito ciclisti e passanti che usufruivano della pista ciclabile.