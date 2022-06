Sgomberata l'area "ex Forlani", nel capannone abbandonato trovati 8 sbandati

Blitz all'alba delle forze dell'ordine nell'area "ex Forlani" di Rimini dove, nelle strutture diroccate, si erano insediati clochard e sbandati. A segnalare più volte la situazione di degrado erano stati i residenti che, allo stesso tempo, parlavano di strani traffici che avvenivano tra le mura. Alle prime luci di martedì gli agenti della Polizia di Stato, supportati dalla Sezione Cinofila Antidroga della Polizia Locale e dall’Arma dei Carabinieri, sono entrati in azione rintracciando in tutto 8 persone, quattro italiani e quattro stranieri, che bivaccavano in una situazione di grave degrado. Tutti sono stati denunciati per invasione di edifici e, per uno straniero, si è aggiunto anche il deferimento in quanto irregolare in Italia. Al termine del blitz i soggetti appartenenti alle fasce deboli sono stati ricollocati in strutture protette a carico del Comune.